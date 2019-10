Petzen-Bergbahn stand am Samstag zwei Stunden lang still. Feuerwehr half beim Personentransport aus.

Die Feuerwehr spielte Taxi und brachte die Wanderer ins Tal © St. Michael ob Bleiburg

Aufgrund eines Defekts bei der Stromversorgung stand am Sonntag um 11 Uhr die Kabinenbahn der Petzen-Bergbahnen plötzlich still. Petzen-Geschäftsführer Hubert Ramskogler: „46 Wanderer, die zu dem Zeitpunkt in der Bahn saßen, brachten wir nach rund 30 Minuten mit dem Notantrieb zur Talstation."