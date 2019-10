Facebook

Das slowenisch-österreichische Unternehmen "Green Line" hat sich auf Hanf-Produkte spezialisiert. Das Unternehmen betreibt neben einem Geschäft in der Griffner Straße in Völkermarkt auch einen Online-Shop. Das Geschäft in Völkermarkt wurde erst im April des Vorjahres eröffnet. Nun wurde durch einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Bis 11. November können über den KSV1870 Gläubigerforderungen angemeldet werden.