Orthopädie-Schuhmachermeister Andreas Grinschgl (vorne sitzend in der Mitte) mit seinem Team © KK/Privat

Der Lavanttaler Bandagist und Orthopädie-Schuhmacher Andreas Grinschgl (37) hat in Bleiburg das Fachgeschäft „Orthofuß“ eröffnet – und zwar im ehemaligen Blažej- Center auf 100 Quadratmetern Fläche. „Wir kümmern uns um die Fußgesundheit unserer Kunden“, sagt der Orthopädie-Schuhmachermeister und fügt hinzu: „Unser Schwerpunkt liegt auf orthopädischen Schuhen und Einlagen sowie Schuhzurichtungen.“

In Absprache mit dem Hausarzt kann man in der neuen Werkstätte, in der immer ein Techniker anwesend sein wird, über alle Krankenkassen orthopädische Einlagen bei Fußfehlstellungen, Bandagen oder auch Rollstühle und Gehhilfen erhalten.

„Nach Verordnung des Hausarztes produziere ich nach verschiedensten Messsystemen wie Computerdruckmessung, Schaumabdruck, Blaudruck oder Gipsabdruck die Einlage in der Werkstatt“, erklärt der Lavanttaler. Bei wiederum anderen Fußproblemen kommen Zurichtungen wie Abrollhilfen, Absatzerhöhungen oder Schaftversteifungen für bestehende Schuhe zum Einsatz. Erhältlich sind auch hochwertige medizinische Kompressionsstrümpfe, Diabetikersocken und Gesundheitsschuhe. Auf Wunsch sind Hausbesuche möglich.