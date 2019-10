Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viktor Huss engagiert sich ehrenamtlich bei der Bergrettung und bei der Bergwacht © Daniela Grössing

Der gebürtige Bad Eisenkappler Viktor Huss leitet die Einsatzstelle der Bergwacht in Eberndorf und ist seit mehr als 40 Jahren bei der Bergrettung in Bad Eisenkappel. „Mich hat es schon als Kind in die Berge gezogen“, erzählt Huss, der in Völkermarkt lebt. Auch mit den Naturfreunden, als Bergwanderführer und privat ist er viel unterwegs und wandert auf bis zu 60 Berggipfel jährlich. Mehrere 4000er, darunter das Matterhorn und den Mont Blanc hat er erklommen.