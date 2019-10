Nach Modernisierung eröffnet am Samstag die Eishalle Völkermarkt mit internationalem Turnier. Durch neue Technik spart man CO2 und Geld.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Woche wurden die Eismeister eingeschult © Daniela Grössing

Nach 25 Jahren darf Klara in Pension gehen – die Rede ist von der früheren benzinbetriebenen Eismaschine in der Eishalle Völkermarkt. Die Eismeister Christian Wiednig, Hrvoje Jakovljevic und Fritz Lessiak haben diese Woche die neue elektrische Eismaschine erhalten und sie „Luna“ getauft. Nun können sie das Eis schneller und effektiver für die 19 Eishockey-Mannschaften, die in der Eishalle trainieren, die bis zu 15.000 Hobby-Eisläufer und für die vielen Eisstockturniere präparieren.