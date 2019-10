Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Kresnik zu Hause in St. Margarethen © Rosina Katz-Logar

Im Gedenken an den weltbekannten Choreografen und wichtigen Vertreter des Ausdruckstanzes, Johann Kresnik, der am 27. Juli des Jahres verstorben ist, lädt die Stadtgemeinde Bleiburg am Samstag zur Veranstaltung „In Memoriam – Johann Kresnik (1939 – 2019)“ in das Museum Werner Berg und in den Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. Wir haben Wegbegleiter des großen Bleiburgers aus St. Margarethen um ihre Meinung über den Künstler und Menschen Johann Kresnik gebeten.

Martina Botman war seine Nachbarin in St. Margarethen und kannte Kresnik seit ihrer Kindheit. „Wenn Hans auf Urlaub gekommen ist, hat sich unser Leben verändert“, erzählt sie. „Mit meinem Vater haben sie Karten gespielt, Most getrunken und über alte Zeiten geredet“, sagt Botman, die später in Berlin lebte und alle Premieren von Johann Kresnik besuchte.