Erst zu Ostern, nicht wie geplant im Herbst diesen Jahres, wird das Spielehaus in der Walderlebniswelt in St. Kanzian eröffnen. Die Eröffnung war für Oktober geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

"Der Bau unseres neuen Spielehauses hat sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren, die von uns nicht beeinflusst werden können, leider etwas verzögert. Wir planen die Eröffnung für Ostern 2020", schreibt Daniel Sebastian Uschounig von der Walderlebniswelt in einer heutigen Presseaussendung. Die Eröffnung des Spielehaus in der Walderlebniswelt war für Oktober diesen Jahres geplant.Um die Saison zu verlängern, errichten die Betreiber des Walderlebnisparks zusammen mit der Tourismusregion Klopeiner See ein dreigeschossiges Spielehaus.