Die „Wild Hi-Precision GmbH“ in Völkermarkt erhält heute das Stadtwappen. Das erfolgreiche Unternehmen begeht das 20-Jahr-Jubiläum.

30 Mitarbeiter sind am Standort in Völkermarkt beschäftigt, der in den letzten 20 Jahren wachsen konnte © Wild Hi-Precision

Mit mehr als 1600 Kunden und 30 Mitarbeitern hat sich das Völkermarkter Präzisionsunternehmen „Wild Hi-Precision“ in den letzten 20 Jahren vervierfacht. „Präzision ist unsere Passion. Unseren Kunden konnten und können wir stets die neuesten Mess-, Prüf- und Inspektionssysteme anbieten“, ist der Geschäftsführer der ersten Stunde, Hermann Rodler, stolz. Am heutigen Freitag erhält das Unternehmen das Stadtwappen von Völkermarkt verliehen. „Es ist ein Vorzeigebetrieb in unserer Region und darüber hinaus“, sagt Bürgermeister Valentin Blaschitz.