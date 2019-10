Kleine Zeitung +

Völkermarkt Lehrberufe zum Angreifen auf dem Hauptplatz

Am Freitag präsentieren in Völkermarkt bei „Lehre On Air“ 30 Unternehmen aus der Region und Institutionen über 40 Lehrberufe. Diese Berufsinformationsmesse veranstaltet die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten.