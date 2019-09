Im Bezirk Völkermarkt sind am Sonntag 33.234 Bürger wahlberechtigt – das sind um 213 weniger als bei den Nationalratswahlen 2017.

Die meisten der Wahllokale im Bezirk haben von 8 bis 16 Uhr geöffnet, einige ab 7.30 Uhr, manche schließen früher © GEORG HOCHMUTH

Am Sonntag ab 8 Uhr – in einigen Gemeinden bereits um 7.30 Uhr – sind in den Wahlsprengeln und Gemeindewahlbehörden wieder Hunderte Wahlorgane mit den Wahlleitern für die Nationalratswahl im Einsatz. Darüber hinaus auch viele Wahlzeugen. 33.234 Wahlberechtigte im Bezirk Völkermarkt werden ihre Stimme für die Wahl des Österreichischen Nationalrates und dessen 183 Abgeordnete abgeben, davon 16.860 Frauen und 16.374 Männer sowie 241 Auslandsösterreicher.