Doppelt so viele Konkurse als im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden in den ersten drei Quartalen aus dem Bezirk Völkermarkt gemeldet. Privatinsolvenzen leicht rückläufig.

© Markus Traussnig

Während kärntenweit betrachtet die Firmeninsolvenzen in den ersten drei Quartalen um 24 Prozent gesunken sind, haben sich die angemeldeten Konkursverfahren aus dem Bezirk Völkermarkt verdoppelt. Zur gleichen Zeit im Vorjahr wurden fünf Konkurse aus Völkermarkt am Landesgericht eröffnen, in diesem Jahr sind es zehn Konkursverfahren, vermeldet der Alpenländische Kreditorenverband. Lediglich bei einer Firma wurde über das Vermögen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Die gesamten Passiva gingen jedoch von 1,73 Millionen Euro auf 1,55 Millionen Euro zurück. Von den Konkursverfahren waren in diesem Jahr drei Dienstnehmer betroffen.

Zahlen und Fakten 1,55 Millionen Euro Schulden häuften sich durch die zehn Firmenkonkurse im Raum Völkermarkt in den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres an. 2018 waren es 1,73 Millionen.

24 Privatinsolvenzen mussten Personen aus dem Bezirk Völkermarkt in diesem Jahr bereits beim Insolvenzgericht in Völkermarkt anmelden. Schulden: 1,668 Millionen Euro.