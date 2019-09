Erster Faschingsbote Eberndorf sucht bereits das neue Prinzenpaar

Facebook

Bis 23. Oktober kann man sich als Prinz und Prinzessin bewerben © Privat

Neue Wege beschreiten heuer die Organisatoren des in Eberndorf am Faschingdienstag erfolgreich wiederbelebten Umzuges: Die Wirtinnen Klaudia Faak und Meti Schatzer, Caterer Otto Partl, Friseurmeisterin Isolde Urban & Co. suchen mit Unterstützung der Gemeinde das Prinzenpaar für die kommende fünfte Jahreszeit. „Pünktlich am 11.11 um 11.11 Uhr wollen wir in die neue Faschingssaison starten und von Bürgermeister Gottfried Wedenig die Regentschaft über die Gemeinde übernehmen“, sagt „Stifterl“-Wirtin Klaudia Faak.