Bergretter Gert Hofman (43) hat sich auf die Seilbergung spezialisiert und viele Ausbildungen absolviert © Rosina Katz-Logar

Bergretter Gert Hofman aus Untermitterdorf koordiniert als stellvertretender Einsatzleiter der Bergrettungsortsstelle Bad Eisenkappel zahlreiche Einsätze im Bezirk. „Wir sind eine professionell aufgestellte Organisation mit 45 Mitgliedern“, sagt Hofmann, der seit fünf Jahren beim Bergrettungsdiens aktiv ist. Der zweifache Familienvater ist Geschäftsführer der Kohlbach-Gruppe am Standort Bleiburg. Seinem Arbeitgeber ist er sehr dankbar, weil er seinen Arbeitsplatz im Einsatzfall sofort verlassen könne. Bisher war der Spezialist für Seilbergungen bei 26 Einsätzen, davon zehn Einsätze als Einsatzleiter am Klettersteig in Griffen, mit dabei. Das Schwerpunktgebiet der Bergrettung Bad Eisenkappel, die in 13 Gemeinden des Bezirkes und auf 978 Quadratkilometern aktiv ist, seien aber die gebirgigen Gemeinden in den Karawanken.