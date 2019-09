Die Geschenke-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat heuer im Bezirk Völkermarkt fünf Annahmestellen. Start ist am 1. Oktober

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Esterl und Verena Ilgoutz (von links) sammeln auch heuer wieder Schuhkartons © Privat

Ein Weihnachtsgeschenk ist für viele Kinder auf dieser Erde keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse e. V. heuer bereits zum 24. Mal im deutschsprachigen Raum zur Geschenke-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Auch die Völkermarkter können heuer wieder von 1. Oktober bis 15. November Päckchen für Kinder in Not in Osteuropa abgeben (siehe dazu auch die Info-Box unten).