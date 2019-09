Arbeitsunfall auf Baustelle der neuen Koralmbahn-Trasse in Eberndorf: Lenker eines Sattelschleppers kam von Bahntrasse ab. Fahrzeug stieß in der Folge gegen einen Oberleitungsmast. Der Lenker wurde verletzt.

Rettung brachte den Lenker ins Krankenhaus © (c) FUCHS JUERGEN

Ein 33-jähriger Oberösterreicher lenkte am Freitag gegen 8:30 Uhr einen Sattelzug samt Hänger auf der Baustelle der neuen Koralmbahn-Trasse in Pribelsdorf in Fahrtrichtung Kühnsdorf. Dabei kam er aus Eigenverschulden mit seinem Zugfahrzeug von der Bahntrasse nach rechts ab und stieß gegen einen dort befindlichen Oberleitungsmast. Der 33-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Klagenfurt eingeliefert. An Sattelzug und Oberleitungsmast entstand erheblicher Sachschaden.