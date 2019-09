Ein 47-Jähriger war am Freitag in St. Kanzian mit Heckendschnittarbeiten beschäftigt, als sich seine Motorsäge verkantete. Das Gerät schnellte zurück, der Mann zog sich eine Schnittverletzung im Oberschenkel zu.

Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus © Weichselbraun

Ein 47-jähriger Mann aus St. Kanzian war am Freitagvormittag in seiner Heimatgemeinde mit Heckenschnittarbeiten beschäftigt. Dabei verkantete sich die Motorsäge und schnellte in Richtung seines Oberschenkels zurück. Er zog sich dadurch eine Schnittwunde zu. Der Mann trug keine Schnittschutzkleidung. Er wurde vor Ort durch anwesende Kollegen erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.