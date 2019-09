Nachdem teurer Umbau des Kindergartens in Bad Eisenkappel ein politisches Streitthema wurde, ist am Freitag die offizielle Eröffnung.

Bei der Sanierung des Kindergartens wurden nur Baumaterialien ohne Schadstoffe verwendet © Zdravko Haderlap

Mit einjähriger Bau-Verzögerung und langer Planungszeit öffnet am Freitag mit einem Festakt um 10.30 Uhr der nach neuesten Baukriterien und ohne schadstoffbelastete Baumaterialien sanierte Kindergarten „Ante Pante“ in Bad Eisenkappel/Otroški vrtec Železna Kapla seine Pforten. Bei einem Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung ist heute offensichtlich geworden, dass sich die drei Kindergruppen mit 46 Kindern in der vom Architekten Peter Kaschnig geplanten Infrastruktur sehr wohlfühlen. Abgesehen von der unleserlichen deutschen Aufschrift an der Fensterfassade und die „etwas gewöhnungsbedürftige“ Küche zeigt sich die Belegschaft ebenfalls erfreut.