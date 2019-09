Am Freitag wird der Spielfilm „Still ruht der See“ im Stadtkino Villach gezeigt. Weitere Vorführungen sin in Völkermarkt geplant. Schüler der Praxis-HAK und aus Gymnasium in Ravne arbeiten seit 2017 daran.

Schüler aus Völkermarkt und Ravne stellten mit Filmemachern aus der Region einen 78-minütigen Spielfilm auf die Beine © Privat

Der Mord an einer 17-Jährigen bringt viele dunkle Geheimnisse eines Dorfes ans Tageslicht. Nicht ohne Grund möchten die Dorfbewohner diesen Mordfall lieber alleine lösen und legen Kommissar Egger, gespielt vom Völkermarkter Daniel Zivkovic zahlreiche Stolpersteine in den Weg. Seit nunmehr zwei Jahren wird am actiongeladenen 78-minütigen Heimatkrimi „Still ruht der See“ gearbeitet. Freitagabend wird der Film erstmals vor geladenen Gästen im Stadtkino in Villach ausgestrahlt. Im Jänner nächsten Jahres soll es dann auch Vorführungen in Völkermarkt geben.