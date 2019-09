Am Landesgericht Klagenfurt findet am Donnerstagvormittag ein Prozess gegen einen Staatsverweigerer statt. Laut Staatsanwaltschaft hat er eine Beamtin mit Gewalt bedroht.

Der Prozess gegen den Staatsverweigerer findet im großen Schwurgerichtssaal statt © KLZ/Weichselbraun

Am Donnerstagvormittag muss sich ein sogenannter Staatsverweigerer vor Gericht verantworten. Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Last gelegt, sich einer staatsfeindlichen Verbindung angeschlossen zu haben. Tatzeitraum war von 2016 bis 2019 in Feistritz ob Bleiburg.