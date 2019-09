Kleine Zeitung +

Bleiburg Die Kulturstadt im Banne des französischen Chansons

Mit Johanna Maria Kräuter und Alfons Haider kann man am Donnerstag im Grenzlandheim Bleiburg in die Welt von Edith Piaf tauchen. Der Griffner Schlossberg präsentiert Kunst am Berg. "Insektopia" in Gallizien.