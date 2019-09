Facebook

Wenn sich Eltern trennen, bietet „Rainbows“ Kindern Hilfe © KK/RAINBOWS

Allein in Kärnten waren laut Statistik Austria im vergangenen Jahr 750 Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Nicht in dieser Statistik erfasst sind Trennungen von unverheirateten Paaren. In solchen Phasen sind die Erwachsenen meist erst einmal mit sich selbst beschäftigt, auf die Kinder wird dabei vielfach vergessen. Diesem „Vergessen“ will die Organisation „Rainbows Kärnten“ entgegenwirken.