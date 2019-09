Franz Fantic aus Stein im Jauntal, Pionier der ARA-Flugrettung, absolvierte am Donnerstag seinen 5000-sten Einsatz. Der 56-jährige Windenoperator bringt Helfer sicher zum Patienten.

Franz Fantic (rechts), am Foto mit Flugretter Mario Trieb, bringt als Windenoperator die Helfer sicher zum Einsatzort © ARA/KK

"Der Anfang war alles andere als eine entspannte Zeit. Denn in Kärnten herrschte ein echtes Gerangel am Rettungshimmel. Da wurde teilweise mit harten Bandagen gekämpft", erinnert sich Franz Fantic. Der 56-jährige Jauntaler ist ein Pionier der ARA-Flugrettung und war von der ersten Stunde an mitverantwortlich, dass das Projekt 2001 überhaupt erst abheben konnte.