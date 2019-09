Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Kušej führt histaminarme Weine in St. Michael ob Bleiburg © Rosina Katz-Logar

Erst 2017 eröffnete Martin Kušej seine Vinothek David in einem ehemaligen Stallgebäude in St. Michael. Aus dem ursprünglich 20 Quadratmeter großen Raum wurde nun eine 100 Quadratmeter große Vinothek mit neuen Sanitäranlagen, einer Küche, großzügiger Terrasse in Richtung Süden und darüber hinaus mit einem Ausstellungsraum, in dem Künstler ihre Werke präsentieren können. Deshalb findet die Neueröffnung am kommenden Samstag auch unter dem Motto „Wein trifft Kunst“ statt.