Schwerer Fahrradunfall auf der Turnersee Straße. Eine Pensionistin (66) aus Vorau in der Steiermark kam bei einer Gehsteigkante mit ihren E-Bike zu Sturz. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Verletzte wurde ins Klinikum eingeliefert © Weichselbraun

Am Dienstag um 10.10 Uhr lenkte eine 66-jährige Pensionistin aus der Gemeinde Vorau in der Steiermark ein E-Bike auf der Turnersee Straße vom Zentrum Seelach kommend in Richtung St. Kanzian.