Wegen einer Beisetzung lag die Platte neben dem Grab. Einer 72-jährigen Frau entstand ein Schaden in der Höhe von 1000 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Grabstätte suchten sich pietätlose Diebe als Tatort aus (Symbolbild) © HERBERT NEUBAUER

Einen in zweifacher Hinsicht "schweren Diebstahl" hat die Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See aufzuklären.