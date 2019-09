Nachfrage an Betreuung für Kinder unter drei Jahren stark gestiegen. Provisorium vorerst im Pfarrkindergarten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinder unter drei Jahren besuchen die KiTa in Griffen © Privat

Der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder steigt. Einerseits gibt es immer mehr alleinerziehende Elternteile und andererseits verlangt die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten ein immer umfassenderes Betreuungsangebot für Kinder. Das stellt die heimischen Gemeinden vor Herausforderungen. So gab es in Griffen im Frühling 16 Anmeldungen im Kindergarten für Kinder unter drei Jahren. Nun ist es gelungen, eine eigene Kindertagesstätte ins Leben zu rufen. Nach vielen Gesprächen konnte diese mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 eröffnen.