Kommandant Patrick Skubel (Sechster von rechts) mit den Fahnenpatinnen und den Ehrengästen © Georg Bachhiesl

Bei idealem Spätsommerwetter erhielten das neue Einsatzfahrzeug und das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Neuhaus am Samstag vom Wolfsberger Bezirksfeuerwehrkuraten Pater Anselm Kassin OSB den Segen von oben. Kommandant und Abschnittsfeuerwehrkommandant Patrick Skubel konnte beim Festakt neben einigen Feuerwehrabordnungen auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. So hieß er unter anderen Bürgermeister Gerhard Visotschnig, den zweiten Landtagspräsidenten und Bürgermeister Jakob Strauß, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej herzlich willkommen. Im Rahmen des Festaktes wurde Skubel von Robin das Ehrenabzeichen am Band des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes in Bronze überreicht