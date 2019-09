Familie Helldorff macht mit „Klimaschutz-Lehrstraße“ in Haimburg auf das zunehmende Waldsterben in der Region aufmerksam.

Volker und Sohn Theodor Helldorff vor der Mahntafel, die sie in Haimburg aufgestellt haben © Privat

Die Gutsbesitzer Volker und Theodor Helldorff wollen mit ihrer „Klimaschutz-Lehrstraße“ auf das fortschreitende Waldsterben hinweisen. Entsprechende Infotafeln wurden am Mittwoch in ihrem Wald in Haimburg aufgestellt. „Der Wald stirbt schon wieder“, sagt Volker Helldorff, Seniorchef des Biogutes Schloss Thalenstein, der sich seit 30 Jahren für den Klimaschutz einsetzt. Nach den Ulmen und Tannen sterben aktuell Eschen und Fichten.