Löcher in den Reifen, kaputte Spiegel und Gefahr in Verzug – der Landesprüfzug holte in Völkermarkt am Freitag viele Fahrzeuge von der Straße.

Tonnenschwerer Lkw beladen mit heimischem Borkenkäfer-Schadholz © Daniela Grössing

"Das Auto lasse ich so nicht weiterfahren", ist Otto Perdacher bestimmt. Der Landesprüfzug kontrollierte am heutigen Freitag zahlreiche Pkw und Lkw in der Straßenmeisterei in Völkermarkt.

Konkret ging es um einen Völkermarkter, dessen Motorhaube sprichwörtlich nur mehr am „seidenen Faden“ hing. Das "Pickerl" ist längst abgelaufen. "Durch den Fahrtwind und die Vibrationen beim Autofahren kann die Motorhaube auf das Auto zurückfallen. Der Fahrer kann dadurch selber verunfallen und einen Unfall verursachen. Ich kenne eine Frau, der das passiert ist. Sie war mit ihren beiden Kindern unterwegs und landete in der Wiese", erklärt Perdacher.