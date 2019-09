Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen © Weichselbraun

Am Mittwoch gegen 10.00 Uhr war ein 42-jähriger Mann aus der Gemeinde Eisenkappel mit dem Aufarbeiten von Käferbäumen in seinem Wald im Bereich Remschenig auf einem bewaldeten Bergrücken in einer Seehöhe von 800 Metern beschäftigt. Beim Seilen eines Fichtenbaumes mittels einer am Traktor angebrachten Funk-Seilwinde brach der Baumwipfel ab und der Arbeiter wurde vom zurückschnellenden Fichtenbaum im Gesichts- und Brustbereich getroffen.