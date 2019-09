Facebook

Über die Tarrassentüre verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnzimmer © Pfarrhofer

Ein bisher unbekannter Täter schlug am Dienstag zwischen 17 und 20.50 Uhr mit einer Spitzhacke die Glasscheibe der Terrassentüre am Wohnhaus eines 44-jährigen Mannes in Kühnsdorf ein. Dadurch gelangte er ins Wohnzimmer und stahl ein an der Wand hängendes Gemälde. Auffallend an dem Coup ist, dass es der Dieb ausschließlich auf dieses Kunstwerk abgesehen hatte und alle übrigen Wertgegenstände unangetastet ließ.