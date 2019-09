Konrad Breznik (40) aus St. Stefan bei Globasnitz arbeitet als Geschäftsführer im renommierten Kunsthaus „Hauser & Wirth“ in Zürich. Zuvor hat es sich einen Ruf als erfolgreicher Unternehmenssanierer in der halben Welt erworben.

Der zum Kunstliebhaber gewordene Konrad Breznik © TAMINA KATZ

Wenn die 58. Biennale bis 24. November in Venedig über die Bühne geht, ist einer obenauf: Konrad Breznik (40) aus St. Stefan bei Globasnitz, seit März dieses Jahres Executive Director (COO) des Schweizer Kunsthauses Hauser & Wirth mit Sitz in Zürich. Als er heuer im Frühjahr von einem Headhunter gefragt wurde, ob er für eine der drei bedeutendsten Kunstgalerien der Welt tätig sein wolle, hat Breznik, der aus der Gärtner-Familie Breznik in St. Stefan stammt, abgewunken. „Mit Kunst habe ich nichts am Hut“, war seine erste Reaktion. Doch die Erfolgsgeschichte des Zürcher Kunsthauses überzeugte.