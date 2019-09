In der ehemaligen Volksschule in Edling wurde auf Initiative des Vereins "Inamea" eine Privatschule eingerichtet. 19 Schüler werden jetzt dort unterrichtet. 13 Kinder besuchen die Spielgruppe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Eröffnung wurde ein Nussbaum gepflanzt © KK/Privat

Auf Initiative des Vereines "Inamea - Mit Herz und Hirn" mit Albert Ramšak als Obmann-Stellvertreter und Maria Ramšak als Obfrau wurde in den letzten Monaten eine Privatschule gegründet, die mit Schulbeginn gestartet ist. Die offizielle Eröffnung der „Wahlnuss-Schule und Spielgruppe“ fand im Beisein der Eltern, Kinder, Ortsbewohner und einiger Gemeindevertreter sowie Sponsoren statt. Als Standort wurde die ehemalige Volksschule Edling ausgewählt, die wegen rückläufiger Schülerzahlen geschlossen werden musste. Aktuell werden in dieser Privatschule, die die Schulstufen 1 bis 8 (VS und NMS) abdeckt, insgesamt 19 Schüler unterrichtet.