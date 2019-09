Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Angebot des Askö geht es um Gesundheit und Wohlbefinden © Syda Productions - Fotolia

Der Gesundheitskalender des Askö St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku beinhaltet Kurse rund um Bewegung, Ernährung und seelisches Wohlbefinden. Neu im Angebot führt der Verein unter der Leitung von Obfrau Gabriele Ettinger ab Oktober jeden Freitag ab 8 Uhr die Sport-Massage. Weitere Bewegungsangebote im Sportpark sind: Fit mit 50 plus (ab 7. Oktober), Poweraerobic (ab 30. September bzw. ab 3. Oktober), Pilates (ab 22. Oktober), Damenturnen (ab 24. September), Yoga für Jung und Alt (ab 2. Oktober) und Tanz dich fit mit „Inspired to dance“ (läuft bereits). Weiters bietet der Askö eine Rundwanderung „Goldener Herbst über Bad Eisenkappel“ (28. September) und eine Schneeschuhwanderung (10. Jänner) an. Im Pfarrsaal läuft montags und mittwochs Yoga. Zum Thema Ernährung findet am 27. November der Kochworkshop „Heiße Suppe und wärmender Eintopf“ statt. Der Vortrag „Spielerisches Hirntraining auf Basis der Lifekinetik – Teil 2“ folgt am 22. November in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku. Mehr Info bei Gabriele Ettinger telefonisch unter 0664/ 866 14 42. Mail: ettinger.gabi@aon.at.