Die Diexer Senioren genossen den Ausflug in vollen Zügen © KK

Der traditionelle Herbstausflug des Diexer Seniorenbundes mit Obfrau Resi Kupferschmied führte diesmal nach Oberkärnten, und zwar in die Künstlerstadt Gmünd. Mit dabei war auch Bezirksobmann Altbürgermeister Anton Polessnig. Nach einem kräftigen Frühstück in Pörtschach führte die Fahrt nach Gmünd in das „Haus des Staunens“. In einer inszenierten Reise durch eine visuell-akustische Wunderwelt konnten die Diexer in ein Universum der sinnlichen Wahrnehmung eintauchen. Danach ging es zum Mittagessen und man hatte darüber hinaus Gelegenheit, die schöne Altstadt zu bewundern. Auf der Heimfahrt machte man im Glantalerhof in Liebenfels Station, wo Seniorchefin Elisabeth Zemrosser die Besucher mit Kuchen und Kaffee verwöhnte.