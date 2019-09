René Budja (39) hat beim Rüsthausbau in Neuhaus tatkräftig mitgewirkt. Der Feuerwehrkamerad lebt mit seiner Familie in Ettendorf.

600 ehrenamtliche Arbeitsstunden hat René Budja für die Elektroinstallation im Rüsthaus investiert © Rosina Katz-Logar

Der Feuerwehrmann und Elektriker René Budja (39) aus Neuhaus hat 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Elektroinstallationen des neuen Rüsthauses in Neuhaus investiert. „Wir sind alle stolz auf das neue, gut ausgerüstete Rüsthaus. Die feuerwehrtechnischen Abläufe werden jetzt einfacher und professioneller ablaufen“, sagt der zweifache Familienvater, der mit seiner Ehefrau Nina und den Kindern Angus (9) und Tessa (5 Monate) in Ettendorf lebt. Es freut ihn, dass seine Familie sein Hobby, die Feuerwehr, bei der er seit seinem 15. Lebensjahr mitwirkt, unterstützt. Gemeinsam mit seinem Cousin Gabriel hat er sich damals einen „Kindheitstraum erfüllt“. „Ohne freiwillige Helfer kann den Menschen nicht flächendeckend geholfen werden“, ist Budja überzeugt. Jede Hilfe bezahlen zu müssen, sei undenkbar.