Ein 26-jähriger Pole erlitt schwere Verletzungen am rechten Daumen. Er geriet mit der Hand in eine laufende Kreissäge.

© Jürgen Fuchs

Am Donnerstag geriet ein 26-jähriger Arbeiter aus Polen beim Zerschneiden von Holzbretern mit der rechten Han in das laufende Blatt einer Baustellenkreissäge. Der Unfall passierte am Vormittag gegen 10.30 Uhr in einem Moment der Unachtsamkeit. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen am rechten Daumen. Nach einer raschen Erste-Hilfe-Versorgung vor Ort durch einen Arbeitskollegen, wurde er mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.