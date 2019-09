Gutachten spricht für Kühnsdorf Wird Kühnsdorf doch Teil der Koralmbahn-Strecke?

Laut Gutachten können Railjets künftig in Kühnsdorf halten. Für ÖBB sei Planung zu weit fortgeschritten. Land pocht auf Haltestelle. Gespräche werden intensiviert.

Pläne für die Visualisierung des Bahnhofes Kühnsdorf © ÖBB

Durch den Bau der Koralmbahn erfahren der öffentliche Verkehr und die Mobilität in Kärnten eine enorme Aufwertung. Seit Jahren versucht auch der Bezirk Völkermarkt, auf den Zug aufzuspringen. Der Wunsch ist groß, dass künftig am neuen Bahnhof „Kühnsdorf-Klopeiner See“ der schnelle Railjet stündlich hält, wie etwa in Klagenfurt oder im Lavanttal. Die Bahnsteiglänge mit 220 Metern ist für den Fernverkehr dimensioniert worden.