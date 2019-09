Das traditionelle Diexer Volksfest am vergangenen Wochenende war gut besucht. Am sonntag wurde das Fest mit einem Erntedankfest begonnen.

Beim Fest der Landjugend in Diex konnten zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßt werden © Privat

Am Wochenende fand in Diex wieder das traditionelle Volksfest der Landjugend Diex statt. Musikalisch unterhielt am Samstag die zahlreichen Besucher die Gruppe XDREAM. Am Sonntag wurde das Fest mit einer Erntedankmesse begonnen. Danach ging es ins Festzelt, wo der Musikverein der Donau Chemie Brückl zum Frühschoppen aufspielte.