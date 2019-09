Journalisten am Pranger

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unliebsame Journalisten wurden auf Seite eins abgebildet © Tjednik

Als „Feinde des Kroatentums“, „Tito-Jugend“ und „jungkommunistische Internationale, die das Gedenken in Bleiburg nicht verhindern konnte“, titulierte die rechtsnationale kroatische Zeitschrift „Hrvatski Tjednik“ am 23. Mai 2019 unliebsame Journalisten aus Österreich und Deutschland, die kritisch über das diesjährige Kroatentreffen in Bleiburg/Pliberk berichtet hatten.