Für mehr als 3000 Schüler aus dem Bezirk beginnt am Montag wieder der Unterricht. Bei den Schulanfängern gibt es ein Plus.

Der Bau des Bildungszentrums in Feistritz ob Bleiburg verzögert sich © KK/Danilo Katz

Federpenal, Schulhefte und Lernbücher – in wenigen Tagen packen mehr als 3000 Schüler im Bezirk wieder ihre Rucksäcke für den Unterricht. In diesem Jahr gibt es sogar ein Plus: 46 Schüler mehr drücken ab Montag die Schulbank. Währen die Jugendlichen die letzten Ferientage genießen, werden die Schulen vorbereitet. Auch neue Gesichter werden die angemeldeten 1768 Volks- und 816 NMS-Schüler begrüßen, es kam zum Wechsel bei einigen Schulleitungen.