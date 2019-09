Die Polizei ermittelt in Völkermarkt nach einem Diebstahl in einem Supermarkt. Dabei stahlen bisher unbekannte Täterinnen Spiele für Spielekonsolen.

© Erwin Scheriau

Auf Videospiele hatten es zwei bisher unbekannte Täterinnen bereits am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Völkermarkt abgesehen. Sie stahlen insgesamt 26 Spiele für elektronische Spielekonsolen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit rund 1000 Euro.