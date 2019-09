In der Gemeinde Neuhaus brannte ein Wirtschaftsgebäude. 175 Feuerwehrleute waren vor Ort und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. 70 Kühe waren Gefahr.

"In dem Gebäude, das brannte waren 70 Kühe. In einem Teil lagerte Stroh, im anderen Teil waren die Tiere - nur durch eine Trennwand getrennt." © Bachhiesl

Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Völkermarkt am Sonntagnachmittag: In der Gemeinde Neuhaus stand ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Alle umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert. Die Rauchschwaden waren schon aus weiter Ferne sichtbar, berichteten Zeugen.