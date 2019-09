Peter Wedenig (51), seit Juni dieses Jahres Chef des Arbeitsmarktservice Kärnten, will mit dem AMS neue Wege gehen – auch in Richtung Digitalisierung. In seiner Freizeit reist und tanzt er.

Peter Wedenig leitet seit Juni das AMS © Markus Traussnig

Nicht als Mitarbeiter, sondern als „Kunde“ hat Peter Wedenig (51) das Gebäude des Arbeitsmarktservice (AMS) in Klagenfurt vor 25 Jahren zum ersten Mal betreten. Der seit 4. Juni neue Chef der Landesgeschäftsstelle Kärnten hatte damals gerade sein Betriebswirtschaftsstudium in Graz abgeschlossen, und sich bei der Rückkehr nach Kärnten als arbeitssuchend gemeldet. „Ich war nicht sicher, ob ich vielleicht noch ein Doktoratsstudium anhängen soll, und hab mir gedacht, ich schau mal, was es so an Jobs gibt“, erzählt der Völkermarkter.