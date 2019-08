Der große Festzug "mit G'schirr und G'scherr" setzt sich am heutigen Samstag um 12 Uhr in Bewegung. Das Ziel: Die Eröffnung des 626. Bleiburger Wiesenmarktes.

© Markus Traussnig

Hunderte Trachtenträger, Volksgruppen, Vereine und Blaskapellen aus Nah und Fern stehen gerade beim Grenzlandheim in Bleiburg und warten, bis sich der große Festumzug mit "G'schirr und G'scherr" in Bewegung setzt. Exakt um 12 Uhr beginnt der feierliche Einzug der Freyung auf das Marktgelände. Angeführt wird der große Festzug durch den "Stadtrichter", den Hellebardenträgern in historischen Gewändern und einem Ritter hoch zu Ross. Um zur Marktwiese zu gelangen, bewegt sich der Zug vom Grenzlandheim über die Postgasse zum Hauptplatz und von dort weiter auf den Wiesenmarkt.