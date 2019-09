Facebook

Bis ein Zelt fertig aufgebaut ist, braucht es viele fleißige Hände © Weichselbraun

Jährlich zieht der Bleiburger Wiesenmarkt etwa 140.000 Besucher in den Bann. Aber abgesehen vom Besucherzustrom, der die Kulturstadt für vier Tage in einen riesigen Rummelplatz verwandelt, ist die Veranstaltung ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Es ist historisch belegbar, dass bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie Händler aus der gesamten Alpen-Adria-Region am Bleiburger Wiesenmarkt ihre Waren ausstellten und feilboten. „Ist es bei anderen das Weihnachtsfest, das immer einen signifikanten Abschluss einer Geschäftstätigkeit darstellt, so ist es bei uns der Wiesenmarkt. Bis dahin wollen viele Kunden alles erledigt wissen“, so ein Geschäftsmann.