Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polizei sucht Dieseldiebe © Weichselbraun

Unbekannte haben am Donnerstag in den Morgenstunden auf einem öffentlichen Parkplatz in Griffen, in der Nähe der Südautobahn, zugeschlagen. Sie haben bei einem dort abgestellten Sattelzugfahrzeug den versperrten Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Treibstofftank rund 200 Liter Diesel abgezapft.