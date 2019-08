Hermann Enzi (55) ist als neuer Präsident des Lions Clubs Bleiburg am 626. Bleiburger Wiesenmarkt für die gute Sache unterwegs. Zu sehen ist er auch am neuen Breznik-Bierdeckel.

Als neuer Lions Club-Präsident verkauft Hermann Enzi Lose für einen guten Zweck am Wiesenmarkt © Rosina Katz-Logar

Herr Charly, Herr Karl oder doch Herr Lehrer? Den Rinkenberger Hermann Enzi (55) kennt man in vielen Rollen. Hauptberuflich ist er als Lehrer für Informatik, Mathematik und Geometrisches Zeichnen an der Neuen Mittelschule in Kühnsdorf tätig. Privat steht er aber in ernsten und ernsthaft witzigen Rollen auf der Bühne. Den meisten dürfte er durch seine Auftritte als „Herr Charly“ beim Bleiburger Faschingskabarett bekannt sein. Aber auch beim Rinkenberger Fasching ist der zweifache Vater von Anfang an dabei. Eine seiner persönlichen Lieblingsrollen war „Der Herr Karl“ von Carl Merz und Helmut Qualtinger, aufgeführt im Rahmen der Bleiburger Theatertage der Kulturinitiative Bleiburg (KIB). „Ich spiele sowohl ernste als auch komische Rollen sehr gerne. Ich bin aber kein Witze-Erzähler. Ich bin froh, dass das Publikum in Bleiburg meinen zynischen Humor versteht, das ist nicht jedermanns Sache“, sagt Enzi. Hermann Enzi beim Bleiburger Faschingskabarett Foto © Erich Varh