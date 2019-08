Facebook

© Markus Traussnig

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann man in diesem Jahr die Gummistiefel bei einem Besuch am Bleiburger Wiesenmarkt getrost zu Hause lassen. „Lediglich am heutigen Freitag gibt es ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko“, weiß Michael Tiefgraber, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).