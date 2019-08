Facebook

Larissa Marolt in ihrer Polizeiuniform © KK/Instagram

Eines kann man Larissa Marolt nicht vorwerfen: Eintönigkeit. Die 27-jährige Schauspielerin vom Klopeiner See fing ihre Fernseh-Karriere mit dem Sieg von Austria’s Next Topmodel im Jahr 2009 an, wodurch sie sich für die deutsche „Schwester-Sendung“ Germany’s Next Topmodel qualifizierte. Diese ersten Fernsehauftritte waren gleichzeitig Sprungbrett für weitere Model- aber auch Schauspiel-Jobs für die quirlige Blondine.